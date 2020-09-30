Конкуренты Tesla сплотились

Американский концерн General Motors намерен нарастить свою долю в производителе электрогрузовиков Nikola. После информации о сплочении конкурентов Tesla акции Nikola подскочили на 5 процентов, сообщает CNBC.

О стратегическом партнерстве компаний стало известно в начале сентября. Тогда сообщалось, что концерн станет владельцем 11 процентов акций Nikola стоимостью два миллиарда долларов.

Однако General Motors не будет платить за ценные бумаги, а займется производством пикапа Nikola Badger. В свою очередь, Nikola обязуется использовать аккумуляторную систему GM Ultium и технологию топливных элементов Hydrotec. Теперь GM хочет купить больше акций Nikola, но о какой доле идет речь, пока не уточняется.

Ранее в сентябре основатель компании Тревор Милтон покинул совет директоров компании, где он занимал пост исполнительного председателя. На его место назначен бывший вице-председатель General Motors и член совета директоров Nikola Стивен Гирски. Отставка Милтона произошла того, что компанию уличили в обмане. По информации фирмы Hindenburg Research, специализирующейся на судебно-финансовых исследованиях, на самом деле электромобили нерабочие и Nikola вводит потенциальных покупателей в заблуждение.