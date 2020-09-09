Конкуренты Tesla решили объединиться

Акции производителя электромобилей Nikola взлетели на 34 процента в ходе премаркета (до открытия рынка) 8 сентября. Ценные бумаги конкурента Tesla начали расти после сообщения о стратегическом партнерстве с General Motors. Информацию об этом компания разместила на своем сайте.

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Американский концерн станет владельцем 11 процентов акций Nikola стоимостью два миллиарда долларов. Однако General Motors не будет платить за ценные бумаги, а займется производством пикапа Nikola Badger. В свою очередь, Nikola обязуется использовать аккумуляторную систему GM Ultium и технологию топливных элементов Hydrotec.

Nikola ожидает сэкономить более четырех миллиардов долларов за десять лет на батареях и более миллиарда долларов на инженерных расходах. General Motors планирует заработать около четырех миллиардов на росте стоимости полученных акций, поставке батарей и производстве Badger. Акции концерна подскочили на 5,5 процента на фоне решения об объединении.

Акции Tesla днем 8 сентября обвалились на 17 процентов. Это произошло после того, как комитет S&P Dow Jones Indices 7 сентября отказался включить автогиганта в индекс S&P 500, несмотря на выполнение всех формальных требований.