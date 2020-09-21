Конкурент Илона Маска ушел в отставку после обвинений в обмане

Основатель автопроизводителя Nikola Тревор Милтон покинул совет директоров компании, где он занимал пост исполнительного председателя. Об этом сообщается на сайте фирмы.

Милтон сам заявил о желании уйти в отставку, на его место назначен бывший вице-председатель General Motors и член совета директоров Nikola Стивен Гирски. Милтон ушел с поста через несколько дней после того, как компания стала объектом расследований со стороны американских регуляторов.

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Производителя электрокаров, являющегося одним из основных конкурентов Tesla Илона Маска, ранее обвинили в обмане. Компанию заподозрили в том, что на самом деле ее электромобили нерабочие и Nikola вводит потенциальных покупателей и инвесторов в заблуждение.

Такие выводы содержались в докладе, обнародованном компанией Hindenburg Research. «Тревор Милтон превратил обман в публичную компанию стоимостью 20 миллиардов долларов и подписал партнерские соглашения с некоторыми ведущими автопроизводителями в тщетных попытках догнать Tesla», — говорится в документе.

Милтон после объявления об отставке написал в Twitter, что «намерен защищаться от ложных обвинений», выдвинутых против него «недоброжелателями». Акции Nikola упали на 27,9 процента в ходе премаркета в США.