Илон Маск поставил перед Tesla «исторически важную» цель

Генеральный директор Tesla Илон Маск поставил перед сотрудниками компании цель произвести полмиллиона автомобилей в 2020 году, пишет Business Insider.

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Маск хочет увеличить выпуск электрокаров в четвертом квартале на 17 процентов по сравнению с предыдущим, чтобы Tesla достигла «исторически важной цели». За третий квартал компания поставила 139,3 тысячи автомобилей, что намного превосходит прогнозы аналитиков в 134 720 единиц. С начала года Tesla произвела 330 тысяч машин.

Хорошие показатели стали результатом высокого спроса на внедорожник Model Y и седан Model 3. Tesla также превзошла ожидания Уолл-стрит, сообщив о прибыли четвертый квартал подряд, что стало рекордом для компании.

Ранее Маск предупредил о трудностях наращивания производства, поскольку зависимость автогиганта от крупных алюминиевых деталей может создать новые производственные проблемы. Он также призвал горнодобывающие компании вырабатывать больше никеля, который является ключевым компонентом при производстве аккумуляторов для электрокаров.