Илон Маск отказался прививаться от коронавируса

Владелец корпорации Tesla Илон Маск, который выступал против ограничений из-за коронавируса, отказался делать себе прививку, когда вакцина станет доступной. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на подкаст журналистки Кары Свишер.

Бизнесмен объяснил свое решение тем, что он и его семья не находятся в группе риска. Когда Свишер отметила, что число смертей может увеличиться, Маск заявил, что «все умирают». «Это все (ситуация с эпидемией — прим. "Ленты.ру") уменьшило мою веру в человечество из-за иррациональности людей вообще», — сказал предприниматель.

В конце августа Маск стал третьим богатейшим человеком планеты. По данным экспертов, в понедельник, 31 августа, состояние бизнесмена превысило 111,3 миллиарда долларов. Первое место по-прежнему удерживает основатель крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 200 миллиардов долларов.

В начале марта руководитель SpaceX и Tesla назвал панику из-за коронавируса тупой. Слова Маска, опубликованные в Twitter, удивили и возмутили некоторых подписчиков предпринимателя, которые назвали их нехорошими.