Конкурент Tesla окреп

Акции производителя электрокаров Nikola, которого называют конкурентом Tesla, резко выросли. Укрепление произошло после заявления концерна General Motors относительно грядущей сделки. О соглашении было объявлено несколько недель назад, оно пока не состоялось, но в GM указывают на пользу соглашения, передает CNBC.

Заявление GM стало первым комментарием после того, как стороны объявили о договоренностях. Ценные бумаги Nikola выросли почти на 12 процентов.

Предполагалось, что сделка закроетвся до 30 сентября, но переговоры осложнились из-за обвинений в мошенничестве против Nikola и ее основателя Тревора Милтона. У компаний есть время до 3 декабря, после истечения срока соглашение может быть расторгнуто любой стороной.

О стратегическом партнерстве компаний стало известно в начале сентября. Тогда сообщалось, что концерн станет владельцем 11 процентов акций Nikola стоимостью два миллиарда долларов. Позднее стало известно, что GM намерен нарастить свою долю в Nikola до 11 процентов. По условиям, GM не будет платить за ценные бумаги, а займется производством пикапа Nikola Badger. В свою очередь, Nikola обязуется использовать аккумуляторную систему GM Ultium и технологию топливных элементов Hydrotec.