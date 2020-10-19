Россияне стали активнее скупать электромобили

Рынок новых электрокаров в России в сентябре вырос в четыре раза. За первый осенний месяц был куплен 91 новый электромобиль, пишет «Автостат».

Показатели растут третий месяц подряд (в июле — на 17 процентов, в августе — 62 процента). Около 30 процентов рынка пришлось на продажи новой модели Audi e-tron (27 единиц). Россияне стали активнее покупать и другие марки, такие как Nissan Leaf и Tesla Model 3 (по 20 штук), а также Tesla Model X (10 экземпляров) и Jaguar I-Pace (9 штук).

Больше всего покупателей оказалось в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. По итогам 9 месяцев этого года объем российского рынка новых электрокаров составил 341 экземпляр, что на 31 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что Минпромторг России прорабатывает возможность экспорта первого серийного российского электромобиля Zetta в Индию, Пакистан, Иорданию, Египет и Германию. Его сертификация находится уже на финальной стадии.