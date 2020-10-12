Французам доплатят за покупку подержанных электромобилей

Власти Франции будут доплачивать по тысяче евро покупателям подержанных электрокаров на территории страны. Об «экологическом бонусе» рассказал министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари в интервью газете Le Parisien.

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По словам чиновника, субсидия на новые электромобили, которая в настоящее время составляет семь тысяч евро, будет с 1 января 2021 года снижена до шести тысяч евро. Джеббари отметил, что из-за пандемии коронавируса автомобильный рынок Франции рухнул в первой половине года, продажи упали на 38 процентов.

Кроме того, министр по делам транспорта также сообщил, что поставлена цель продать 100 тысяч электрокаров в этом году. «Мы также намерены инвестировать 100 миллионов евро в создание 500 станций быстрой зарядки для электромобилей», — добавил он.

Ранее стало известно, что власти Калифорнии планируют с 2035 года запретить продажу новых легковых и грузовых автомобилей с бензиновым двигателем. У штата есть цель сократить выбросы парниковых газов к 2050 году на 80 процентов по сравнению с уровнем 1990 года.