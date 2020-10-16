Большинство россиян оказались готовы к отказу от бензина

Большинство российских водителей (57 процентов) готовы отказаться от бензина в пользу газа. Соответствующее исследование провела Национальная технологическая инициатива «Автонет», передает «Прайм».

Водители объясняют это доступностью газового оборудования, дешевизной обслуживания и наличием необходимой инфраструктуры в городах. 41 процент респондентов выступили за электротранспорт из-за низкой стоимости подержанных электромобилей, развития инфраструктуры, высокой стоимости бензина и популярности тренда. Только два процента опрошенных готовы перейти с двигателя внутреннего сгорания на водородный транспорт.

Российский топливный союз в июле пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин. Среди причин удорожания сырья назвали то, что спрос на бензин и дизель растет быстрее их производства.

В союзе попросили ФАС содействовать увеличению производства и поставок топлива по всем каналам сбыта; усилить контроль за нормативами продаж бензина и дизеля на бирже в режимах равномерности и регулярности с возможностью их дальнейшего увеличения; поспособствовать скорейшей отмене запрета на импорт дешевого сырья из-за рубежа или ограничить рост цен на топливо в мелком опте.