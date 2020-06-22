В России оценили рост цен на бензин

В России оценили рост розничных цен на бензин за неделю с 15 до 19 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thompson Reuters Kortes.

Цена марки Аи-92 увеличилась на 17 копеек по сравнению с предыдущей неделей — 42,98 рубля за литр. Стоимость Аи-95 выросла на 22 копейки — до 46,28 рубля. Литр дизельного топлива подорожал на 7 копеек — до 48,04 рубля.

Аи-92 больше всего увеличился в цене в Северо-Западном федеральном округе (на 22 копейки, до 43,37 рубля), Аи-95 сильнее взлетел в Южном федеральном округе (на 44 копейки, до 48,48 рубля). Цена за тонну авиационного керосина в аэропортах России упала на 554 рубля, до 45 386 рублей.

На минувшей неделе сообщалось о рекордном росте оптовых цен на бензин Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Эксперты объяснили рост дефицитом бензина, который сложился на рынке, и спросом со стороны автозаправочных станций и трейдеров, восстанавливающимся быстрее производства на нефтеперерабатывающих заводах.

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