Бензин в России рекордно подорожал

Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки. Стоимость тонны топлива, согласно национальному индексу, составила 56,7 тысячи рублей.

Это рекордный показатель за всю историю торгов. Так, во время кризиса на российском рынке нефтепродуктов в 2018 году стоимость бензина Аи-95 не превышала 56,3 тысячи рублей за тонну. С середины апреля цена выросла более чем на 50 процентов.

Опрошенные агентством «Интерфакс» эксперты отметили, что причин для снижения цены в настоящее время нет, поскольку на рынке наблюдается дефицит бензина Аи-95. При этом спрос на него со стороны автозаправочных станций и трейдеров продолжает расти.

Также экономисты указали, что спрос на топливо в России после отмены введенных для борьбы с коронавирусом ограничений восстанавливается быстрее, чем производство на нефтеперерабатывающих заводах. Также на ситуацию повлиял недавний запрет правительства на импорт бензина из-за рубежа.

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