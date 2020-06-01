В России продано рекордно мало бензина

По итогам торгов в мае на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже было продано рекордно мало бензина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу площадки.

По данным биржи, в мае нефтеперерабатывающие заводы поставили покупателям 471,05 тысячи тонн топлива, что на 16,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года и является наименьшим показателем с 2015 года.

Материалы по теме Нашли время Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды? Полный бак Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?

Таким образом, объем продаж бензина в России снизился второй месяц подряд — в апреле падение составило 16,8 процента. Опрошенные агентством эксперты назвали главной причиной замедление экономики и снижение ее потребности в топливе из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

При этом продажи некоторых других видов нефтепродуктов, напротив, выросли. Так, показатель по авиационному керосину увеличился на 61 процент, по сжиженным углеводородным газам — на 17,5 процента.

В результате на бирже в мае были зафиксированы рекордные продажи нефтепродуктов в целом. Согласно сообщению пресс-службы площадки, они превысили 21 тысячу тонн (с поставкой в течение июня).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!