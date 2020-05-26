В России упали цены на бензин

Потребительские цены на бензин в России в апреле этого года в среднем опустились на 0,2 процента по сравнению с мартом. При этом производители бензина в прошлом месяце понизили цены на 22,4 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что с начала 2020 года розничные цены на топливо возросли на 0,2 процента, в то время как цены производителей упали на 16,9 процента.

В апреле падение цен на бензин было зафиксировано в 55 российских регионах. Больше всего цены по сравнению с мартом опустились в Республике Тыва — на 3,9 процента, а также в Алтайском крае — на 1,8 процента.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин остались без изменений.

Ранее депутат, член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить цены на топливо для населения. По его словам, удешевление бензина и дизтоплива на автозаправках может стать одним из элементов социальной поддержки населения. Кроме того, парламентарий предположил, что эта мера позволит снизить цены на продукты за счет уменьшения затрат на транспортную логистику.

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