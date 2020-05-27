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Цены на бензин в России попросили укротить

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Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Владельцы независимых (от крупных нефтяных компаний) автозаправочных станций (АЗС) попросили правительство укротить цены на бензин на российском внутреннем рынке, отменив регулирующий механизм с использованием демпфирующей надбавки и либерализовав ценообразование. Об этом говорится в письмах, которые Независимый топливный союз (НТС) направил главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку. Выдержки из документа приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Владельцы АЗС обращают внимание чиновников на то, что в мае во многих регионах России был отмечен рост цен на бензин и дизельное топливо. Они связывают сложившуюся ситуацию с действующими правилами государственного регулирования отрасли и просят их изменить.

Авторы призывают принять три меры: вернуть прежние, более высокие нормы по продаже бензина на внутренний рынок, что повысит предложение и снизит цены; отменить запрет на закупку более дешевого топлива за границей, введенный в мае, и отменить механизм компенсации последствий налогового маневра за счет нового обратного акциза с демпфирующей надбавкой.

Последний был введен в 2018 году после того, как в России началась завершающая фаза налогового маневра. Он предполагает постепенную — до 2024 года — отмену экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Так правительство рассчитывает повысить собираемость нефтегазовых доходов бюджета, поскольку НДПИ взимается со всей добытой в стране нефти, а не только с отправленной на экспорт.

Налоговый маневр негативно отражается на рентабельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) — как независимых, так и входящих в крупные вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Экспортная пошлина используется для того, чтобы снизить цены на нефть и нефтепродукты, в частности на бензин, на внутреннем рынке.

Продавцы ориентируются на так называемый нетбэк — стоимость товара на мировом рынке за вычетом затрат на транспортировку и экспортной пошлины. Этот показатель определяет, сколько компания сможет заработать при продаже нефти или продукта из нее за границу. Если нетбэк выше текущих цен на внутреннем рынке, компании предпочитают экспортировать добытое, если ниже — продавать в собственной стране. Чем выше экспортная пошлина, тем ниже нетбэк и, следовательно, цена, по которой нефтяники готовы продавать продукцию в России. С ликвидацией экспортной пошлины такая цена автоматически выросла.

Чтобы нивелировать этот негативный эффект и не допустить резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, правительство ввело акциз на новый товар — нефтяное сырье, отправляемое на продажу на внутреннем рынке. Акциз является обратным, и его величина вычитается из общей суммы налогов, которую должна заплатить определенная ВИНК. Но более существенную роль во всем механизме играет демпфирующая надбавка к обратному акцизу.

В 2020 году она равняется 75 процентам от разницы между нетбэком и заранее установленной правительством условной цены на внутреннем рынке. Когда нетбэк выше, демпфер оказывается положительным (налоговый вычет увеличивается), когда нетбэк ниже условной внутрироссийской цены, демпфер становится отрицательным (налоговый вычет уменьшается и компания, по сути, вынуждена платить в бюджет больше из-за неудачной для себя мировой конъюнктуры).

Демпфер обнуляется, когда реальная текущая цена нефтепродукта на внутреннем рынке превышает условную больше, чем на 10 процентов. Это ставит нефтяные компании перед выбором: держать цены выше 10-процентной планки, чтобы не активировать демпфер, или уплачивать его в казну, а затем повышать цены на внутреннем рынке на его величину. Оба варианта приводят к росту внутренних цен на бензин и дизельное топливо.

Для независимых НПЗ был разработан отдельный механизм компенсации ущерба от налогового маневра, опирающийся на их удаленность от экспортных маршрутов и готовность к технологической модернизации.

Механизм с использованием демпфера не раз подвергался критике со стороны участников рынка. Они просили отменить его или исключить возможность его расчета по отрицательной величине. Однако правительство до сих пор не шло на такие изменения, ограничиваясь поэтапным повышением коэффициента, на который умножается разница между нетбэком и условной внутренней ценой. В 2019 году он равнялся 60 процентам, сейчас — 75.

Выгода государства от сохранения нынешних правил заключается в том, что отрицательный демпфер (который нефтяники платят в бюджет и компенсируют более высокими внутренними ценами) нивелирует выпадающие доходы бюджета от низких мировых цен на нефть: размер экспортной пошлины и НДПИ прямо зависит от нее.

В нынешнем письме владельцы независимых АЗС в очередной раз указывают на необходимость изменений. По их мнению, наиболее оптимальным решением будет полная отмена демпфера — как минимум на время действия ограничений из-за пандемии корнавируса.

Однако некоторые опрошенные изданием экономисты полагают, что такой шаг может, напротив, привести к еще большему росту цен на бензин и дизельное топливо в России. Свою позицию они детально не обосновывают.

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