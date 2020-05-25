Подсчитаны потери бюджета России от дешевой нефти

Аналитики подсчитали потери российского бюджета от дешевой нефти. По оценке специалистов, в 2020 году они могут превысить 50 миллиардов долларов, пишет ТАСС со ссылкой на исследование ценового агентства Argus Media.

Основная часть потерь придется на сокращение поступлений от налога на добычу полезных ископаемых и выплат экспортной пошлины, отмечают аналитики. В то же время федеральный бюджет получит незапланированные доходы в объеме 8,3 миллиарда долларов в рамках демпфирующего механизма. Согласно его правилам, когда мировые цены на сырье высокие, нефтяники получают компенсации за поставку дешевого бензина на внутренний рынок. Когда же стоимость нефти падает ниже определенного уровня, компании сами должны направлять в бюджет лишние средства. Ранее из-за высоких цен на нефть в бюджет закладывались выплаты в адрес нефтяников в размере пяти миллиардов долларов, поэтому чистый эффект от демпфера для бюджета может оказаться больше 13 миллиардов долларов. «Однако фактически выплату по демпферу обеспечат российские потребители за счет "стабильности цен" на топливо», — пояснило агентство.

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Масштабные потери в 2020 году прогнозируются и российским нефтяникам. По расчетам Argus Media, чистый доход компаний от экспорта сырья в 2020 году упадет почти на 40 процентов, с 15 долларов за баррель до 9 долларов. Выручка от экспорта в апреле 2020 года и вовсе будет отрицательной. Она может достичь минус 8 долларов за баррель, прогнозируют аналитики. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года она была на уровне 16 долларов. Чистые доходы российских компаний могут упасть на 18-20 миллиардов долларов.

Цены на нефть в 2020 году резко обвалились на фоне замедления деловой активности в мире из-за пандемии коронавируса. Не менее серьезным ударом для сырьевой отрасли стал выход России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ и последовавшая за этим ценовая война. В результате в апреле стоимость сырья опускалась до отрицательных значений. В мае вступила в силу новая сделка ОПЕК+, и цены на сырье начали восстанавливаться. Однако нефть все еще более чем на 40 процентов дешевле, чем в январе 2020 года. По состоянию на 25 мая эталонная смесь Brent торгуется на лондонской бирже ICE выше 35 долларов за баррель.

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