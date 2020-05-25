Названы повелители цен на нефть

Bloomberg назвал главных повелителей мировых цен на нефть. Ими в ближайшее время будут трейдеры, хранящие топливо в стоящих у берегов по всему миру танкерах.

Издание указывает, что в последние недели многие танкеры, наполненные нефтью, пришвартовались у берегов США, Китая, европейских стран и ЮАР. Последняя привлекательная для трейдеров, поскольку хранение нефти там безопаснее, чем в других африканских странах, где часты случаи пиратства. При этом расположение страны позволяет относительно оперативно доставлять нефть туда, где в ней возникает потребность в настоящий момент, например, в Азию или Европу.

В основном к побережью залива Салданья в ЮАР доставляют нефть, добытую в Нигерии, Анголе и Конго. Еще больше танкеров в настоящий момент скопилось у северо-западного побережья Африки, возле входа в Средиземное море. Всего в судах по всему миру скопилось около 20 процентов от глобального суточного потребления нефти, и этого достаточно, чтобы манипулировать ценами, увеличивая или уменьшая предложение по мере необходимости.

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Издание отмечает, что в обычной ситуации трейдеры и добывающие компании предпочитают танкерам хранилища на суше, но сейчас почти все они переполнены, а более высокие расходы на хранение в танкерах окупаются за счет возможности оперативной доставки до потребителя.

Большинство трейдеров сейчас использует традиционный для рынка энергоресурсов эффект контанго — когда фьючерсные контракты с более отдаленными сроками поставки стоят дороже. Имея на руках физические объемы топлива, они продают фьючерсы на него по более высокой цене. Если конъюктура располагает, они могут выкупать часть контрактов обратно незадолго до их истечения, дабы заработать на разнице и перепродать по более высокой цене на еще более отдаленные сроки.

Избыток нефти в мире приводит к низким цена на нее. В интересах рынка было бы постепенное сокращение запасов. Но отдельные трейдеры, которых издание называет хитрыми, готовы действовать исключительно ради своей выгоды и продавать нефть там, где она востребована в конкретный момент времени. По мере того, как спрос восстанавливается из-за снятия медицинских ограничений по всему миру, такие ситуации будут возникать все чаще.

В связи с этим авторы предсказывают, что изменчивость и непредсказуемость мировых цен на нефть сохранится на неопределенный срок, а прогнозы аналитиков относительно восстановления котировок окажутся опрометчивыми.

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