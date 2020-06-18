Цены на бензин в России продолжили рекордно расти

В ходе торгов в четверг, 18 июня, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены на бензин продолжили рекордный рост, сообщает ТАСС.

Стоимость марки «Премиум-95» (Аи-95) достигла 57,31 тысячи рублей за тонну, что на процент выше, чем днем ранее, когда также был установлен рекорд.

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В Европейской части России стоимость марки достигла 57,83 тысячи рублей, в том числе в Москве — 59,5 тысячи, что на 1,45 процента больше предыдущего рекорда, а в Санкт-Петербурге — 60,5 тысячи (плюс 0,8 процента). Это уже третий за последние три дня максимум.

Эксперты отмечают, что рост цен обусловлен дефицитом бензина Аи-95, который сложился на рынке, и спросом со стороны автозаправочных станций и трейдеров. Последний восстанавливается быстрее, чем производство на российских нефтеперерабатывающих заводах.

В мае правительство России ограничило импорт топлива, в том числе бензина, дизеля, авиакеросина и судового топлива. Поводом была названа забота об энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Поставки из соседних стран стали выгодными на фоне резкого падения цен на нефть в мире. Однако в России ситуация не сказалась на ценах.

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