Первый серийный российский электромобиль захотели поставлять другим странам

Минпромторг России прорабатывает возможность экспорта российского электромобиля Zetta в Индию, Пакистан, Иорданию, Египет и Германию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«Инновационность проекта и высокая конкурентоспособность продукта позволяют с оптимизмом смотреть на его экспортные возможности», — объяснили в министерстве.

По информации ведомства, сертификация электромобиля сейчас находится на финальной стадии. Уже изготовлены первые электромобили серийной оснастки, в данный момент отрабатываются технологии серийной сборки.

Минпромторг выдал на поддержку Zetta в 2017-2018 гг. субсидии в размере 285 миллионов рублей на научные исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Также Zetta получила 49,5 миллиона рублей льготного кредита от Фонда развития моногородов.

Ранее в сентябре стало известно, что сроки создания первого серийного российского электромобиля снова перенесли. Компания Zetta не смогла получить от Экспертного совета Фонда развития промышленности (ФРП) кредит в 99,9 миллиона рублей, так что срок производства передвигается на период после 2020 года. Фирме предложили поискать спонсоров.