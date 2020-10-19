Honda перестанет производить автомобили на бензине

Японская компания Honda перестанет производить для Европы автомобили с бензиновым двигателем к концу 2022 года, пишет The Times.

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К 2022 году Honda также намерена прекратить в Европе производство дизельных автомобилей, поскольку они теряют популярность. Компания сделает ставку на гибридные и электрические машины. Honda выпускает в Европе гибриды CR-V и Jazz и электрокар Honda e. До этого автопроизводитель планировал отказаться от автомобилей на бензиновом двигателе не к 2022, а к 2025 году.

Ранее стало известно, что большинство российских водителей (57 процентов) готовы отказаться от бензина в пользу газа. Водители объясняют это доступностью газового оборудования, дешевизной обслуживания и наличием необходимой инфраструктуры в городах. Еще 41 процент респондентов выступили за электротранспорт из-за низкой стоимости подержанных электромобилей, развития инфраструктуры, высокой стоимости бензина и популярности тренда.

В сентябре сообщалось, что власти Калифорнии планируют с 2035 года запретить продажу новых легковых и грузовых автомобилей с бензиновым двигателем, а мобильный агрегатор такси Uber к 2030 году собирается использовать в США, Канаде и Европе только электромобили.