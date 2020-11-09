Подземный поезд Илона Маска испытали с людьми

Компания Virgin Hyperloop впервые провела испытания подземного поезда в рамках проекта Hyperloop, запущенного основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском, говорится в сообщении на ее сайте.
Испытания проходили на полигоне в Лас-Вегасе. На борту специальной капсулы находились два человека: сооснователь и технический директор Virgin Hyperloop Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучиан.
Максимальная скорость во время поездки на 500 метров достигала 172 километров в час. Прежде без пассажиров на борту результат доходил до 386 километров в час. Разработчики намерены добиться результата в 1223 километра в час.
Концепция проекта Hyperloop была предложена Маском в 2012 году. Однако развивать ее он не стал, ограничившись публикацией своих наработок в открытом доступе. В настоящий момент проект реализуют две компании: Hyperloop Transportation Technologies и Virgin Hyperloop One.
В последнюю на разных стадиях развития инвестировали российские средства: фонд Caspian Capital бизнесмена Зиявудина Магомедова и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Однако впоследствии обе структуры вышли из капитала.