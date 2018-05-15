Раскрыта цена билета на Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop One анонсировала стоимость проезда в капсуле высокоскоростного пассажирского транспорта Hyperloop в Индии. Стоимость билета может составить 150 долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Капсулы между городами Пуна и Мумбаи планируют запустить к 2025 году. Это сократит время в пути между городами с порядка 3,5 часов до 25 минут. Как отмечает агентство, стоимость проезда в капсуле в итоге может оказаться меньше, чем билет на самолет. Однако она будет выше стоимости проезда первым классом на обычном поезде (такие билеты стоят менее 20 долларов).

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Hyperloop — это проект высокоскоростного транспорта, предложенный основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Предполагается, что капсулы с пассажирами будут передвигаться в специальных вакуумных тоннелях на высокой скорости. Реализацией проекта занимаются Virgin, SpaceX и Hyperloop Transportation Technologies. Virgin Hyperloop One в 2017 года смогла разогнать свою капсулу до рекордной скорости — 387 километров в час. Однако в планах увеличить скорость капсулы до 1,2 тысячи километров в час.

В апреле Маск анонсировал тестирование туннеля для Hyperloop. По его словам, оно состоится в ближайшее время. Как ожидается, капсула внутри вакуумного тоннеля разовьет скорость около 500 километров в час — около половины от скорости звука. Таким образом, Hyperloop в рамках проекта Маска может побить установленный рекорд.

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