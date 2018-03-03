Опубликованы фото убранства капсулы высокоскоростного поезда Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop One продемонстрировала внутренний дизайн капсулы своего пассажирского поезда на выставке в Дубае. Об этом сообщает издание Electrek.

Макет пассажирской капсулы Hyperloop был продемонстрирован в партнерстве с Dubai Roads and Transport Authority (Дорожно-транспортное ведомство Дубая) в City Walk Dubai в рамках месяца инноваций в ОАЭ.

Как видно по фото, капсулы очень просторны. По ним могут свободно перемещаться пассажиры и стоять в полный рост.

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25 февраля сообщалось, что для строительства инфраструктуры транспортной системы Hyperloop привлечено украинское предприятие «Южмаш». Позже было объявлено, что цена поездки на украинском Hyperloop составит примерно 500-600 гривен (около 1000-1200 рублей). В декабре компания Virgin Hyperloop One смогла разогнать капсулу до скорости 387 километров в час.

Hyperloop — это проект высокоскоростного транспорта, предложенный в 2012 году основателем компании SpaceX Илоном Маском. По задумке капсулы с пассажирами должны перемещаться в специальных вакуумных тоннелях.

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