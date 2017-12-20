Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости

Проект Virgin Hyperloop One смог разогнать пассажирскую капсулу до рекордной скорости. Об этом сообщает Wired.

Испытания проходили на треке DevLoop, расположенном в пустыне штата Невада недалеко от Лас-Вегаса. В специальной вакуумной бетонной трубе с давлением 0,0002 атмосферы и длиной около 500 метров капсула без пилота смогла развить скорость 240 миль в час (около 387 километров в час).

Также компания провела тесты системы кондиционирования, электромотора, системы управления, силовой электроники, подвесных систем и магнитной левитации.

Предыдущий рекорд принадлежит SpaceX, которая смогла разогнать капсулу Tesla транспортной системы Hyperloop до 355 километров в час. В планы входит разгон капсулы до 800-1200 километров в час.

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