Ричард Брэнсон показал глобальный Hyperloop

richardbranson / Instagram

Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон представил свое видение глобальной сети Hyperloop One. Видеоролик опубликован в Instagram бизнесмена.

На сайте Virgin размещен план развития грузоперевозок при помощи высокоскоростного транспорта. Брэнсон и логистическая компания DP World (Объединенные Арабские Эмираты) создали совместное предприятие DP World Cargospeed, которое будет доставлять грузы через Hyperloop.

Идея Hyperloop принадлежит основателю SpaceX и Tesla Илону Маску. Проектом занимаются Virgin, SpaceX и Hyperloop Transportation Technologies. Компании Брэнсона в декабре 2017 года удалось разогнать капсулу Hyperloop до рекордной скорости — 387 километров в час. Конечная цель — 1200 километров в час.

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