Илон Маск за неделю разбогател почти на 14 миллиардов долларов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за неделю разбогател на 13,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

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Причиной такого роста стала новость о скором вхождении Tesla в биржевой индекс S&P 500. На этом фоне акции компании за неделю выросли на 20 процентов.

Сейчас состояние Маска оценивается в 104,5 миллиарда долларов. В рейтинге миллиардеров он занимает четвертую строчку. Ранее он обошел основателя Facebook Марка Цукерберга (99,1 миллиарда долларов). В тройке лидеров — основатель Amazon Джефф Безос (181,4 миллиарда), второе — глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (140,5 миллиарда), а третье — основатель Microsoft Билл Гейтс (118,6 миллиарда).

Ранее сообщалось, что Tesla побьет очередной рекорд — ранее ни один участник индекса S&P 500 не стоил настолько дорого в момент попадания в него. Возможно, Tesla войдет в индекс частями. При этом автопроизводитель резко подорожает, так как сможет привлекать деньги новых крупных фондов, где участие в S&P 500 есть в условиях инвестирования.

В сентябре компания выполнила главное формальное условие — показала прибыль на протяжении четырех кварталов подряд.