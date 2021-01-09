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Пушков спрогнозировал политику США в отношении России и Китая при Байдене

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, какую, по его мнению, внешнюю политику будет вести избранным президент США Джо Байден. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик спрогнозировал противостояние страны Китаю и России, так как их рассматривают как идеологических, политических и геоэкономических противников.

При этом, подчеркивает Пушков, США осознают, что сами не справятся, и потому хотят создать «глобальную коалицию демократий». Она в свою очередь, предполагая острое соперничество, характерна для «холодной войны» и возрождает ее в новой форме — как конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур».

Сенатор, подводя итог, заметил, что главное, к чему стремится США, — это восстановление американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка.

Ранее Пушков предсказал, что Джо Байдену не удастся изменить мир к лучшему, как рассчитывают американцы.

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