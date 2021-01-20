Пушков назвал ошибку Трампа на президентских выборах

Сенатор Алексей Пушков в своем в Telegram-канале назвал ошибку действующего лидера США Дональда Трампа на президентских выборах.

По его мнению, ошибка американского лидера заключалась в том, что тот «сделал ставку на голоса». «Стальные батальоны демократии сделали ставку на подсчет голосов. И это именно американская демократия, хоть в кавычках, хоть без», — написал сенатор.

Как считает Пушков, беспорядки возле Капитолия в Вашингтоне не могли остановить «победно поступи» демократии. При этом с нее спали «некогда прикрывавшие ее белые одежды», а затем «в течение нескольких дней» она «стала неотличима от диктатуры».

Ранее Пушков рассказал, какую, по его мнению, внешнюю политику будет вести избранный президент США Джо Байден. Политик спрогнозировал противостояние страны Китаю и России, так как их рассматривают как идеологических, политических и геоэкономических противников. При этом, подчеркивает Пушков, США осознают, что сами не справятся, и потому хотят создать «глобальную коалицию демократий».

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение действующего американского лидера Дональда Трампа не посещать мероприятие, о чем он заявил ранее.