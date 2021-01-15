В России предрекли Байдену возвращение импичмента «бумерангом»

Российский сенатор Алексей Пушков предрек избранному президенту США Джо Байдену возвращение «бумерангом» импичмента главе государства Дональду Трампу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, превращение импичмента в банальную процедуру может обернуться проблемами для Байдена. Сенатор отметил, что уже сейчас члены Республиканской партии готовятся объявить ему импичмент за коррупцию. Он пояснил, что, если в 2022 году на выборах в палату представителей республиканцы смогут преодолеть разрыв с демократами, то Байден «рискует на себе испытать все прелести импичмента».

Ранее сообщалось, что Байдену захотели объявить импичмент. Так, по словам нового члена палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, она планирует внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте демократа в первый же его рабочий день на посту главы Белого дома.