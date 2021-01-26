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Пушков указал на намек администрации Байдена Путину

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил высказывание пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о вероятности телефонного разговора американского лидера и президента России Владимира Путина.

«Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше "условностей"?», — задался вопросом Пушков. Он указал, что и в Вашингтоне, и в Москве понимают, что в политике условностей не бывает, поскольку «важно все».

По словам парламентария, особенную важность такие условности приобретают из-за настроя, с которым новый глава государства пришел в Белый дом, и его слов о России как о «враге США».

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки рассказала, что Белый дом не комментирует возможность разговора американского лидера Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. «Но, конечно, президент снимает трубку, общается с рядом иностранных лидеров, европейцами и другими», — сказала она, добавив, что есть планирующиеся звонки на предстоящие дни.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.

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