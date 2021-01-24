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В Совфеде рассказали о разочаровании американцев в администрации Байдена

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации нового президента США Джо Байдена. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Член Совфеда отметил, что недовольство правительством среди населения будет только нарастать. Он подчеркнул, что администрация Байдена пришла к власти на волне неоправданных ожиданий одной половины США и против согласия другой половины. Парламентарий добавил, что это «гремучая смесь».

Ранее Пушков назвал ошибку бывшего лидера США Дональда Трампа на президентских выборах. По его мнению, ошибка Трампа заключалась в том, что тот «сделал ставку на голоса». «Стальные батальоны демократии сделали ставку на подсчет голосов. И это именно американская демократия, хоть в кавычках, хоть без», — написал сенатор.

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