В Белом доме рассказали о возможности разговора Байдена и Путина

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки рассказала о возможности разговора американского лидера Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Псаки, Белый дом не комментирует возможность диалога между лидерами двух стран. «Но, конечно, президент снимает трубку, общается с рядом иностранных лидеров, европейцами и другими», — сказала она, добавив, что есть планирующиеся звонки на предстоящие дни.

21 января Псаки заявила, что у нового президента США Джо Байдена пока не запланирован телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом она уточнила, что первый телефонный разговор Байден проведет с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а потом ожидаются переговоры с «партнерами и союзниками».

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.