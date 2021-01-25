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Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что необходимо перестать обращать внимание на мнение западных деятелей о России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«У нас, в России слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят на Западе. <…> Это пережиток конца 1980-1990-х, когда главной целью стало одно — понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом», — отметил сенатор.

По его словам, со стороны западные государства выглядят, как «судьи, они выносят оценки», а российская сторона является подсудимой, которая пытается «оправдаться». Сенатор добавил, что Россия имеет право на собственные критерии и оценки своих действий.

Ранее Пушков заявил, что главными проблемами 2021 года станут выход из пандемии, диктат интернет-гигантов и изменения, происходящие в США. Сенатор отметил, что преодолеть пандемию поможет вакцинация, а справиться с сетевыми гигантами, которые не будут выполнять требования России, поможет развитие собственных платформ. Развитие отношений с Америкой, полагает сенатор, зависит от способности России противостоять ее давлению, которое будет только увеличиваться.

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