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Пушков прокомментировал призыв НАТО готовиться к «агрессивным действиям» России

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга готовиться к «агрессивным действиям» России. Он обратился к нему на своей странице в Twitter.

«Столтенбергу пора осознать, что его "миру, основанному на правилах", выработанным в трех-четырех западных столицах, приходит конец. Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного. Тем более на право бывшего сильного», — написал сенатор.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их государств, в том числе чтобы быть готовыми к «агрессивным действиям» России. В том числе он призвал союзников увеличить оборонные расходы.

Перед этим Пушков призвал прекратить попытки России понравиться Западу. По его словам, со стороны западные государства выглядят, как «судьи, они выносят оценки», а российская сторона является подсудимой, которая пытается «оправдаться».

Предыстория: В НАТО призвали готовиться к «агрессивным действиям» России
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