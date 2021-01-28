В НАТО призвали готовиться к «агрессивным действиям» России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их государств, в том числе чтобы быть готовыми к «агрессивным действиям» России. Об этом говорится в заявлении председателя военного комитета альянса Стюарта Пича.

Отмечается, что Столтенберг призвал союзников увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и обеспечить готовность военных к реагированию на такие вызовы, как «агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъемом Китая».

В декабре Столтенберг заявил об отсутствии непосредственной военной угрозы со стороны России. При этом он добавил, что Россия использует военную мощь страны против соседних территорий, например, Украины и Грузии.