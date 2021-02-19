Пушков признал «комплексом неполноценности» восхищение мнением Запада

Российский сенатор Алексей Пушков назвал в своем Telegram-канале «проявлением комплекса неполноценности» восхищение перед признанием российских достижений со стороны Запада.

Он призвал не восхищаться тем, что успехи России признали «никому не ведомые журналисты, пишущие из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины».

«Восхищение перед признанием наших достижений — причем неохотное, через губу — с Запада есть проявление комплекса неполноценности», — подчеркнул Пушков. Он также призвал преодолеть в себе «информационного раба».

Ранее Пушков призвал Россию перестать ждать одобрения от Запада, поскольку это делает страну вторичной. По его словам, неверно ждать «апробации с Запада», поскольку так жители России принижают себя и делают мнение стран Запада критерием истины. Сенатор отметил, что страны Западной Европы и США показали такие результаты в борьбе с коронавирусом, что России их мнение должно быть интересно в последнюю очередь.