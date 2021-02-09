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Пушков прокомментировал отказ Зеленского от «Спутника V»

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутника V». Сенатор высказался в своем Telegram-канале.

«Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать?» — написал Пушков.

Ранее Зеленский заявил, что Киев отказался закупать «Спутник V» из-за отсутствия доказательств ее эффективности. По его словам, никакого подтверждения эффективности данного препарата не существует. Он добавил, что граждане Украины — «это точно не кролики».

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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