Пушков заявил о желании националистов на Украине начать войну с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о желании украинских националистов развязать войну с Россией с помощью вступления в НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Так сенатор прокомментировал вопрос президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру США Джо Байдену об интеграции страны в Североатлантический альянс. «Вряд ли Байден сочтет нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного — войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», — написал Пушков.

Ранее Зеленский в интервью каналу HBO заявил, что хотел бы задать президенту США Джозефу Байдену серьезный вопрос о возможности скорейшего вступления Украины в НАТО. Он считает, что при новой американской администрации процесс интеграции Украины с западным миром мог бы проходить быстрее. По его словам, сейчас главным приоритетом Киева является безопасность в Европе, что совпадает с позицией Байдена. «В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» — задался вопросом глава государства.