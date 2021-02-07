Пушков призвал перестать ждать одобрения Запада

Сенатор Алексей Пушков призвал Россию перестать ждать одобрения от Запада, поскольку это делает страну вторичной. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

По его словам, неверно ждать «апробации с Запада», поскольку так жители России принижают себя и делают мнение стран Запада критерием истины. «А потом страшно возмущаемся, что они нам читают лекции. Так мы сами их к этому приглашаем», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что страны Западной Европы и США показали такие результаты в борьбе с коронавирусом, что России их мнение должно быть интересно в последнюю очередь. По мнению Пушкова, нужно прекратить постулировать превосходство Запада.

В январе Пушков заявил, что необходимо перестать обращать внимание на мнение западных деятелей о России. По его словам, это пережиток конца 1980-1990-х, когда главной целью стало одно — понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом, подчеркнул сенатор. По его словам, со стороны западные государства выглядят, как «судьи, они выносят оценки», а российская сторона является подсудимой, которая пытается «оправдаться». Он добавил, что Россия имеет право на собственные критерии и оценки своих действий.