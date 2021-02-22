Пушков уличил США в двойных стандартах в отношении Трампа и Байдена

Российский сенатор Алексей Пушков уличил американскую прессу в двойных стандартах в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа и нынешнего главы государства Джо Байдена. Об этом член Совфеда написал в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал публикацию канала Police Frequency, где говорится о 100 тысячах жертв коронавируса с момента прихода Байдена к власти.

«Если бы это было при Трампе, в американских СМИ только об этом бы и писали. Но журналисты ведущих американских СМИ давно превратились в наемных или добровольных ландскнехтов демократов и либералов», — отметил сенатор, добавив, что в США происходит перерождение журналистики.

Ранее Пушков спрогнозировал реакцию пользователей мессенджера WhatsApp на новые правила, согласно которым, они должны будут делиться данными с компанией Facebook. По мнению члена Совфеда, пользователи найдут приложению альтернативу.