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Пушков уличил США в двойных стандартах в отношении Трампа и Байдена

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков уличил американскую прессу в двойных стандартах в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа и нынешнего главы государства Джо Байдена. Об этом член Совфеда написал в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал публикацию канала Police Frequency, где говорится о 100 тысячах жертв коронавируса с момента прихода Байдена к власти.

«Если бы это было при Трампе, в американских СМИ только об этом бы и писали. Но журналисты ведущих американских СМИ давно превратились в наемных или добровольных ландскнехтов демократов и либералов», — отметил сенатор, добавив, что в США происходит перерождение журналистики.

Ранее Пушков спрогнозировал реакцию пользователей мессенджера WhatsApp на новые правила, согласно которым, они должны будут делиться данными с компанией Facebook. По мнению члена Совфеда, пользователи найдут приложению альтернативу.

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