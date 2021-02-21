Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp

Член Совета Федерации Алексей Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила мессенджера WhatsApp, обязывающие их делиться данными с компанией Facebook. По его мнению, они найдут альтернативу приложению. Своими мыслями на этот счет он поделился в своем Twitter-аккаунте.

«В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата". Многие найдут альтернативу — из чувства протеста», — написал российский сенатор.

Ранее сообщалось, что WhatsApp применит санкции к пользователям в случае отказа от новых правил, обязывающих их делиться данными с компанией Facebook. Мессенджер ограничит функции отправки и чтения сообщений тем, кто не примет обновленные положения его политики до 15 мая.

За последнее время WhatsApp лишился 30 миллионов пользователей по всему миру. Это связано с тем, что пользователи негативно оценили обновленные условия использования приложения. В новой версии мессенджер анонсировал, что начнет делиться информацией с материнской компанией Facebook.