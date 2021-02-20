Россиянин за день создал версию соцсети Clubhouse для Android

Российский разработчик Григорий Клюшников создал неофициальную версию социальной сети Clubhouse для операционной системы Android. До этого сервис могли использовать только владельцы смартфонов и планшетов под управлением iOS. О своих успехах бывший сотрудник «ВКонтакте» рассказал в Twitter.

«Мне надоело ждать Clubhouse для Android, и я написал свой за один день», — пояснил Клюшников, пошутив, что мир никогда не станет прежним. Его версия приложения появилась на веб-сервисе для хостинга IT-проектов GitHub.

Разработчик добавил, что ему удалось реализовать только часть основных функций, включая просмотр списка комнат, прослушивание участников и общение с посетителями комнаты, обновление списка участников в режиме реального времени и некоторые другие. Однако пользователи не смогут получать уведомления и создавать собственные комнаты. К тому же автор программы не исключает, что в скором времени его творение могут заблокировать, если этого захотят создатели оригинальной версии сервиса.

Clubhouse — новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. Зарегистрироваться в ней можно только по приглашению. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря вниманию к нему знаменитостей, в частности, основателя SpaceX Илона Маска. В середине февраля бизнесмен пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении.