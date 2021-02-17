Роскомнадзор потребовал разблокировать изгнанного из Clubhouse Соловьева

Роскомнадзор направил владельцам социальной сети Clubhouse письмо с требованием вернуть доступ к аккаунту российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение», — подчеркнули в Роскомнадзоре. Ведомство добавило, что может признать Clubhouse виновной в нарушении закона о цензуре российских СМИ и информации российских граждан. За это предусмотрены штрафы.

Доступ к учетной записи Соловьева ограничивался дважды за последние несколько дней, известно, что он сумел поучаствовать как минимум в одной аудиоконференции. По неофициальной информации, блокировки связаны не с администрацией соцсети, а с организованным рейдом пользователей, которые подали большое количество жалоб на профиль телеведущего и таким образом изгнали его оттуда.

Clubhouse доступна только по приглашениям от уже зарегистрированных пользователей. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря знаменитостям, в частности основателю SpaceX Илону Маску, который приглашал президента России Владимира Путина пообщаться в Clubhouse.