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В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена, заявившего, что Вашингтон никогда не признает Крым российским. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для нас не в приоритете высказывания президента США о Крыме, приоритетом номер один является 96 процентов крымчан, которые голосовали на референдуме за присоединение к РФ», — сказал Шхагошев, напомнив о поговорке «никогда не говори "никогда"».

Чтобы объективно оценить ситуацию, связанную с присоединением Крыма к России, парламентарий предложил западным политикам самим пообщаться с крымчанами, «для этого всегда двери открыты». По мнению Шхагошева, после этого их высказывания станут «гораздо объективнее».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «не признал и никогда не признает предполагаемую аннексию полуострова Россией» и пообещал вместе с Украиной противостоять «агрессивным действиям» Москвы. Президент добавил, что США продолжат работу с целью привлечь Москву «к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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