В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена, заявившего, что Вашингтон никогда не признает Крым российским. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для нас не в приоритете высказывания президента США о Крыме, приоритетом номер один является 96 процентов крымчан, которые голосовали на референдуме за присоединение к РФ», — сказал Шхагошев, напомнив о поговорке «никогда не говори "никогда"».

Чтобы объективно оценить ситуацию, связанную с присоединением Крыма к России, парламентарий предложил западным политикам самим пообщаться с крымчанами, «для этого всегда двери открыты». По мнению Шхагошева, после этого их высказывания станут «гораздо объективнее».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «не признал и никогда не признает предполагаемую аннексию полуострова Россией» и пообещал вместе с Украиной противостоять «агрессивным действиям» Москвы. Президент добавил, что США продолжат работу с целью привлечь Москву «к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.