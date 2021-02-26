Порошенко рассказал о планах Украины по возвращению Крыма

Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в газете «Украинская правда» собственную колонку, в которой рассказал о планах по возращению Крыма в состав республики.

По его словам, быстрое наращивание военной мощи России на полуострове и вспыхнувшая война в Донбассе исключили возможность вернуть регион силовым путем, а потому Киеву необходимо сосредоточиться на политико-дипломатических средствах.

Политик подчеркнул, что еще в 2016 году предлагал создать международную площадку по «деоккупации» Крыма, что вылилось в появление так называемой «Крымской платформы», первое заседание которой должно состояться в Киеве весной 2021 года. Он пояснил, что благодаря внешнему давлению сохранение полуострова должно «стать неподъемным и токсичным бременем для Москвы, а цена оккупации — постоянно расти».

Порошенко также полагает, что процессы, запущенные Украиной в международных судах еще в 2014 году, позволяют сохранять крымский вопрос в международной повестке дня, «метко выстреливая по русским окопам на Перекопском перешейке».

При этом он добавил, что у Киева не должно складываться ложного ощущения самоуверенности от успеха в давлении на Москву. «Речь идет о новых санкциях, прежде всего против тех, кто получает выгоду от незаконной оккупации», — сказал бывший президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы». Планируется, что она станет площадкой для дискуссии по поводу принадлежности полуострова. Глава государства предложил присоединиться к инициативе всем заинтересованным странам и организациям, в том числе и России.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.