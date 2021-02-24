ДНР и ЛНР проведут в Минске конференцию по Донбассу

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) планируют провести в Минске конференцию по вопросу соблюдения договоренностей в Донбассе. Об этом в ходе пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

По его словам, мероприятие состоится в апреле-мае 2021 года и будет носить научно-практический характер. «Если она будет проигнорирована киевскими властями и их покровителями, (...) это будет еще одна упущенная возможность для того, чтобы на восток Украины пришел долгожданный мир», — заявил дипломат.

Он добавил, что Киеву стоило бы воспользоваться приглашением на конференцию, так как «Донецк и Луганск пока оставляют дверь к урегулированию открытой». Подробностей о проведении мероприятия Полянский не раскрыл.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы». Планируется, что она станет площадкой для дискуссии по поводу принадлежности полуострова. Глава государства предложил присоединиться к инициативе всем заинтересованным странам и организациям. Проведение ее первого саммита запланировано на май 2021 года в Киеве.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.