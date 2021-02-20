Министры иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Киеву по поводу Минских соглашений. Заявление полномочного представителя ДНР на переговорах Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, главы МИД республики Натальи Никоноровой опубликовал Telegram-канал ведомства.

Украину призвали к прямому диалогу для урегулирования конфликта в Донбассе. Также МИД республик отреагировали на заявления главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука.

«Заявление главы украинской делегации в Минске в очередной раз демонстрирует, что за семь лет с начала конфликта риторика украинской стороны не прогрессировала ни на йоту. Беспочвенные попытки не признавать республики как сторону конфликта стали излюбленной фальшивой картой, которую Киев пытается разыгрывать при любой возможности. Если бы украинские переговорщики пошли на прямой диалог с республиками, конфликт мог бы быть давным-давно урегулирован», —отметила Никонорова.

По ее словам, Кравчук думает, что «нашел удобный повод объявить о выходе Украины из Минского процесса». Никонорова назвала этот повод смехотворным и добавила, что республики имеют полное право на «трансграничное сотрудничество с Россией».

Министр иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах Владислав Дейнего также обратился к Кравчуку. Он подчеркнул, что переговоры имеют смысл, «только если договариваться с республиками Донбасса», его слова приводит Telegram-канал ведомства. «Остановитесь господин Кравчук, оцените степень ответственности за эти попытки сорвать Минские соглашения. И предложите Украине принять участие в научно-практическом поиске решений, позволяющих обеспечить мирное урегулирование конфликта на Донбассе через выполнение Минских соглашений», — заключил он.

Ранее Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он заявил, что перспективы реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе могли быть куда масштабнее. «Надо, чтобы и Россия определилась более точно со своей позицией. Она почему-то пытается присвоить себе роль наблюдателя в "минском процессе"», — посетовал он.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.