Обвиняемый в убийстве Шеремета сообщил об угрозе покушения на свою жизнь

Бывший украинский военнослужащий Андрей Антоненко, обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил об угрозе своей жизни со стороны правоохранителей в СИЗО. Письмо заключенного было опубликовано на странице его группы поддержки в Facebook.

По его словам, Министерство внутренних дел (МВД) Украины не желает признавать, что ошиблось в выборе подозреваемого и планирует его «физическое устранение». «На мертвого легко повесить всех собак», — написал Антоненко. Он добавил, что не намерен «сводить счеты с жизнью» и хотел бы верить в скорое освобождение.

Отмечается, что обвиняемый не рассказал о происшествиях в СИЗО, благодаря которым он заподозрил организацию покушения. Комментариев правоохранительных органов в связи с публикацией письма пока не поступало.

Журналист погиб в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. Через три года на Украине задержали несколько участников войны в Донбассе, которых обвинили в организации убийства. По версии следствия, они хотели дестабилизировать обстановку в стране.

Позже белорусские активисты опубликовали аудиозапись, на которой, предположительно, бывший председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа» убийство Шеремета. В Киеве пообещали изучить запись и начать расследование соответствующей версии.