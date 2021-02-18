Генпрокурор Украины высказалась о «белорусском следе» в убийстве Шеремета

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в Верховной Раде высказалась о «белорусском следе» в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сейчас идет судебное рассмотрение [по обвиняемым в исполнении преступления]. Что касается другого эпизода, о котором вы говорите, — идет досудебное расследование», — заявила Венедиктова, отвечая на вопрос о расследовании «белорусского следа».

Она добавила, что не станет выступать с заявлениями, которые не содержат «какого-то логичного процессуального продолжения». «Я буду делать свои заявления только посредством процессуальных документов», — сказала Венедиктова.

4 января в сети появилась запись, на которой, как утверждается, бывший председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа» убийство Шеремета.

Журналист погиб в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. Через три года на Украине задержали участников войны в Донбассе, которых обвинили в организации убийства. По версии следствия, они хотели дестабилизировать обстановку в стране.