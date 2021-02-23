Россия предупредила Киев о риске потерять Донбасс

Киев рискует потерять Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), если не прекратит геополитические авантюры и не начнет исполнять Минские соглашения, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на международном уровне украинские власти при поддержке западных государств заявляют, что Минские соглашения не выполняются Россией, «о которой в соглашениях не говорится ни слова». «Киев в свое время бездушными и преступными действиями оттолкнул от себя Крым и Донбасс. Крымчане свой выбор сделали и их уже не вернуть. Дончане и луганчане пока еще оставляют дверь открытой», — сказал он.

Полянский отметил, что Украине необходимо как можно скорее прекратить свои геополитические игры и приступить к выполнению Минских договоренностей, конечная цель которых — возврат Донбасса в состав страны. Он добавил, что необходимым условием для этого является прямой диалог Киева с Донецком и Луганском при посредничестве ОБСЕ и России.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.