В Госдуме оценили указ Зеленского о «деоккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский, подписавший указ о мерах по «деоккупации» Крыма, очень хочет оставить след в истории, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Его цитирует газета «Известия» в пятницу, 26 февраля.

«Из указов по возвращению Крыма скоро можно будет лабиринты составлять: как зайдешь в эти дебри, так не найдешь ни выхода, ни входа», — сказал Бальбек, критикуя очередной документ данной направленности.

Парламентарий обвинил Зеленского в иезуитских уловках перед западным миром. «Как можно верить власти, которая устроила водную блокаду, но зато обязуется поддерживать крымско-татарскую культуру?» — поинтересовался он.

Ранее в пятницу Владимир Зеленский подписал указ о подготовке международного саммита в рамках «Крымской платформы», направленной на возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию. Проведение соответствующего саммита запланировано на май 2021 года в Киеве. Документ также предусматривает «меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма».

В своей речи Зеленский заявил, что речь идет о мерах, «направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым». Украинский лидер также обратился к РФ с призывом вернуть Крым, чтобы положить конец ненависти между двумя народами.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Киев, страны ЕС и США не признают результаты голосования, считая эту территорию оккупированной. Москва говорит о голословности обвинений.